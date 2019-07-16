Ласнамяэ не остановить? Министерство одобрило строительство многоквартирных домов у Певческого поля

Исследование, проведенное по заказу объединяющего жителей окрестных домов MTÜ Maarjamäe Ühendus, показало, что в случае реализации всех проектов по застройке в Пирита транспортная нагрузка в часы пик увеличится примерно на 40%, что приведет к увеличению пробок на 2,5 километра, а также изменению общей планировки города, передает rus.err.ee.

В конце мая Министерство финансов провело обсуждение детальной планировки, на котором присутствовали представители НКО Maarjamäe Ühendus и различных городских ведомств, однако соглашения стороны так и не достигли и 1 июля министерство предоставило право городу Таллинну дальше разрабатывать и утверждать планировку.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что во время проведения ярмарок на территории Выставочного павильона транспортная нагрузка на улице Пирита сейчас больше, чем будет в дальнейшем в случае строительства жилого района.

Детальную планировку по адресу Пирита теэ, 28 должно утвердить Таллиннское горсобрание, но на это могут пойти месяцы.