16.07.2019, 15:34

Ласнамяэ не остановить? Министерство одобрило строительство многоквартирных домов у Певческого поля

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rus.delfi.ee
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Aerofotod Lauluväljaku juurest 6.07.2019
Aerofotod Lauluväljaku juurest 6.07.2019Foto: Andres Putting

Министерство финансов одобрило детальную планировку по адресу Пирита теэ, 28, согласно которой на территории Выставочных павильонов по соседству с Певческим полем планируют построить 26 новых жилых домов, однако местные жители не согласны и просят город провести транспортное исследование.

Исследование, проведенное по заказу объединяющего жителей окрестных домов MTÜ Maarjamäe Ühendus, показало, что в случае реализации всех проектов по застройке в Пирита транспортная нагрузка в часы пик увеличится примерно на 40%, что приведет к увеличению пробок на 2,5 километра, а также изменению общей планировки города, передает rus.err.ee.

В конце мая Министерство финансов провело обсуждение детальной планировки, на котором присутствовали представители НКО Maarjamäe Ühendus и различных городских ведомств, однако соглашения стороны так и не достигли и 1 июля министерство предоставило право городу Таллинну дальше разрабатывать и утверждать планировку.

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Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что во время проведения ярмарок на территории Выставочного павильона транспортная нагрузка на улице Пирита сейчас больше, чем будет в дальнейшем в случае строительства жилого района.

Детальную планировку по адресу Пирита теэ, 28 должно утвердить Таллиннское горсобрание, но на это могут пойти месяцы.

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