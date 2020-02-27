La Muu приобрела финского производителя мороженого Suomen Jäätelö

La Muu взвешивало возможности выхода на финский рынок уже пару лет. ”Ну, в Каламая нас уже знают, и у нас где-то глубоко появилась мысль о покорении мира. Финляндия — близко, Финляндию мы знаем. Мы знаем, что она похожа на Эстонию, в Финляндии любят мороженое, и именно качественное мороженое — это и есть наш козырь. Также мы знаем, что местный потребитель является очень осведомленным и требовательным покупателем, и, как и в Эстонии, отдает предпочтение местной продукции. Поэтому мы искали возможности сотрудничества с местными предприятиями. Нам очень приятно, что в результате мы объединились с Suomen Jäätelö, который производит очень качественное мороженое из молока коров, пасущихся на лугах”, — говорит основатель и исполнительный директор La Muu Расмус Раск.

В результате объединения La Muu получит возможность представить на финском рынке свою продукцию, а также дать новые возможности для роста Suomen Jäätelö.

”Ценности наших компаний совпадают, но в тоже время продукция и бренды достаточно различаются. Поэтому они дополняют друг друга. Мы верим, что у Suomen Jäätelö есть большой потенциал для экспорта за пределами Финляндии. Например, продукция Suomen Jäätelö уже доступна в сети японских розничных магазинов MUJI по всей Европе”, — добавил Раск.