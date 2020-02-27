La Muu приобрела финского производителя мороженого Suomen Jäätelö

Исполнительный директор Suomen Jäätelö Петри Лауконтаус говорит, что подобное слияние с La Muu является разумным решением потому, что La Muu обладает большим опытом в построении бренда и организации производства: ”La Muu начала свою деятельность на несколько лет раньше, чем мы. Было очень интересно наблюдать за тем, как быстро компания La Muu выросла и насколько предана процессу создания своей продукции. Очень впечатляет, чего они смогли достигнуть на своей маленькой производственной площади в Теллискиви! Верю, что после объединения нашей деятельности возникнет множество дополнительных возможностей”.
Сделка прошла посредством обмена акциями, в результате акционеры обменяли акции Suomen Jäätelö на акции La Muu. После обмена акциями основными акционерами La Muu станут Расмуск Раск, Прийт Микелсаар, а также совладельцы Skyr OÜ — Катре Кываск, Эрик Хаавамяэ и Сильвер Каур, которые присоединились в 2019 году; новым акционером станет один из основателей, мажоритарный владелец и исполнительный директор Suomen Jäätelö Петри Лауконтаус. Более пятой части предприятия принадлежит небольшим акционерам, которые присоединились через инвестиционную платформу Funderbeam.
Сделку помогли осуществить Эрик Хаавамяэ и адвокатское бюро RASK и NORDIA.
Если La Muu производит мороженое из 100% натурального сырья и ориентируется на сектор веганского мороженого, то Suomen Jäätelo предлагает классические сорта мороженого на уровне топ-ресторанов. После объединения объемы продажи мороженого двух предприятий составят около 1,7 миллионов евро за 2019 год.
Первое эстонское экомороженое La Muu появилось на рынке в декабре 2012 года. На сегодняшний день городовой оборот La Muu достиг миллиона евро и компания обладает сетью из 300 пунктов продаж по всей Эстонии. Производство и кафе-мороженое La Muu находятся в творческом городке Теллискиви, в таллиннском районе Каламая.
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