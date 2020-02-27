27.02.2020, 10:55

La Muu приобрела финского производителя мороженого Suomen Jäätelö


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La Muu ökojäätis.
La Muu ökojäätis.Foto: Karin Kaljuläte

Эстонский производитель экомороженого La Muu приобрел в результате обмена акциями финского производителя мороженого Suomen Jäätelö. В результате сделки финский производитель мороженого станет дочерним предприятием La Muu.

La Muu взвешивало возможности выхода на финский рынок уже пару лет. ”Ну, в Каламая нас уже знают, и у нас где-то глубоко появилась мысль о покорении мира. Финляндия — близко, Финляндию мы знаем. Мы знаем, что она похожа на Эстонию, в Финляндии любят мороженое, и именно качественное мороженое — это и есть наш козырь. Также мы знаем, что местный потребитель является очень осведомленным и требовательным покупателем, и, как и в Эстонии, отдает предпочтение местной продукции. Поэтому мы искали возможности сотрудничества с местными предприятиями. Нам очень приятно, что в результате мы объединились с Suomen Jäätelö, который производит очень качественное мороженое из молока коров, пасущихся на лугах”, — говорит основатель и исполнительный директор La Muu Расмус Раск.

В результате объединения La Muu получит возможность представить на финском рынке свою продукцию, а также дать новые возможности для роста Suomen Jäätelö.

”Ценности наших компаний совпадают, но в тоже время продукция и бренды достаточно различаются. Поэтому они дополняют друг друга. Мы верим, что у Suomen Jäätelö есть большой потенциал для экспорта за пределами Финляндии. Например, продукция Suomen Jäätelö уже доступна в сети японских розничных магазинов MUJI по всей Европе”, — добавил Раск.

Исполнительный директор Suomen Jäätelö Петри Лауконтаус говорит, что подобное слияние с La Muu является разумным решением потому, что La Muu обладает большим опытом в построении бренда и организации производства: ”La Muu начала свою деятельность на несколько лет раньше, чем мы. Было очень интересно наблюдать за тем, как быстро компания La Muu выросла и насколько предана процессу создания своей продукции. Очень впечатляет, чего они смогли достигнуть на своей маленькой производственной площади в Теллискиви! Верю, что после объединения нашей деятельности возникнет множество дополнительных возможностей”.

Сделка прошла посредством обмена акциями, в результате акционеры обменяли акции Suomen Jäätelö на акции La Muu. После обмена акциями основными акционерами La Muu станут Расмуск Раск, Прийт Микелсаар, а также совладельцы Skyr OÜ — Катре Кываск, Эрик Хаавамяэ и Сильвер Каур, которые присоединились в 2019 году; новым акционером станет один из основателей, мажоритарный владелец и исполнительный директор Suomen Jäätelö Петри Лауконтаус. Более пятой части предприятия принадлежит небольшим акционерам, которые присоединились через инвестиционную платформу Funderbeam.

Сделку помогли осуществить Эрик Хаавамяэ и адвокатское бюро RASK и NORDIA.

Если La Muu производит мороженое из 100% натурального сырья и ориентируется на сектор веганского мороженого, то Suomen Jäätelo предлагает классические сорта мороженого на уровне топ-ресторанов. После объединения объемы продажи мороженого двух предприятий составят около 1,7 миллионов евро за 2019 год.

Первое эстонское экомороженое La Muu появилось на рынке в декабре 2012 года. На сегодняшний день городовой оборот La Muu достиг миллиона евро и компания обладает сетью из 300 пунктов продаж по всей Эстонии. Производство и кафе-мороженое La Muu находятся в творческом городке Теллискиви, в таллиннском районе Каламая.

Suomen Jäätelö начала свою деятельность в 2015 году под руководством Петри Лауконтауса. Продукция Suomen Jäätelö доступна в сети магазинов Kesko в окрестностях Хельсинки, всего существует более 100 пунктов продаж. Производство находится в Вантаа, недалеко от Хельсинки.

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