Кылварт: Таллинну нужно найти возможности для экономии и снижения расходов

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, результаты деятельности Таллинна за предыдущий экономический период и финансовое положение столицы были позитивными, что подтверждают как аудиторский отчет, принятый аудиторами без нареканий, так и полученный Таллинном высокий кредитный рейтинг.

”По сравнению с 2018 годом на 70 млн евро выросла прибыль от деятельности города, тогда как расходы на деятельность выросли лишь на 26 млн евро. Это значит, что финансовая политика города была скорее консервативной, и можем сказать, что это себя оправдало, — пояснил Кылварт. — Сейчас, правда, должны констатировать, что мы находимся в совершенно иной ситуации, и пока еще неизвестно точное влияние коронавируса на экономику и через это — на город в целом. В сентябре появится более ясное понимание текущего экономического положения и его влияние на наши финансовые прогнозы. Но уже сейчас нам нужно быть готовыми также и к негативному сценарию, оптимизировать и усилить городскую систему и найти возможность для экономии и снижения расходов. Также есть сферы, где ожидаются большие расходы — например, социальная и, конечно, мы не можем прекратить инвестиции”.

Также мэр подчеркнул, что благодаря уверенному докризисному финансовому положению и эффективному финансовому управлению созданы хорошие предпосылки для того, чтобы справиться и в условиях экономического спада.

Доходы от деятельности Таллинна в 2019 году составили 762 млн евро, из которых большую часть, то есть 67,2% составили доходы от налогов, полученные субсидии — 20,3%, доходы от продажи товаров и услуг и прочие доходы сформировали 12,5% общего дохода. В части доходов от деятельности наибольший рост показали доходы от налогов и полученных пособий — по сравнению с 2018 годом поступления от доходов от налогов выросли на 50 млн евро, а субсидии получили в объеме более чем 9 млн евро.

Городские расходы на деятельность составили 662 млн евро, из них 43,7% сформировали расходы на рабочую силу, выданные пособия (17,7%) и прочие расходы на деятельность — 32,6%. В консолидированной группе в 2019 году работало в общей сложности более 19 000 сотрудников, из них в городских учреждениях более 12 000 сотрудников, из которых, в свою очередь, более 9 000 человек работали в городской сфере образования (школах, школах по интересам, детских садах).