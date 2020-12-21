Кылварт обещает прекратить "золотой" школьный договор с Сыырумаа

Таллиннская горуправа ищет выход, как прекратить приносящие крупным бизнесменам солидный доход договоры по содержанию школьных зданий .

Мэр Таллинна Михаил Кылварт надеется сделать это в начале следующего года.

"Из этой сделки нужно выйти так, чтобы город не понес ущерба. Это должно быть разумныерешение и выход", — пообещал Кылварт на заседании горсобрания на прошлой неделе.

Вопрос о завершении PPP-проектов (проектов частно-государственного партнерства — по-английски Public Private Partnership) по содержанию школьных зданий поднял депутат горсобрания Каупо Нылвак (Партия реформ). Нылвак назвал эти проекты для города убыточными, и Кылварт с этим не спорил.

Градоначальник заверил, что хотел прояснить вопрос с договорами еще в текущем году. Для этого были проведены переговоры, заказаны дополнительные финансовый и юридический анализы.

"Это не совсем так, что можно отказаться от договора и поставить точку", — пояснил Кылварт. Он не ответил на вопрос Нылвака, что означало бы для города с денежной стороны прекращение договоров.

По данным Таллиннского департамента образования, город выплатил предпринимателям за реновацию и содержание 22 школ почти 150 млн евро.

Больше всего это школьное хозяйство принесло Урмасу Сыырумаа, который является давним спонсором Центристской партии.

Во время подписания договора с Сыырумаа мэром Таллинна был Юри Ратас, который сейчас занимает пост премьер-министра и председателя Центристской партии.

Спонсировал Центристскую партию и Оливер Крууда, но он продал свое предприятие по ремонту и содержанию школ несколько лет назад. Сейчас оно под контролем Отса и Олафа Херманов.