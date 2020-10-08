Кылварт назвал спад поступлений от подоходного налога бомбой замедленного действия

"Несмотря на то, что по сравнению с прогнозом этот минус не такой большой — всего 6 млн евро, а наши опасения были почти в три раза больше — мы видим, что это бомба замедленного действия. То есть сейчас это еще не выстрелило в полном объеме, но в следующем году негативное влияние может увеличиться", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, слова которого приводят радионовости ERR.

В то же время, как заверил Михаил Кылварт, финансовые позиции города остаются стабильными: "Нынешнее положение городских финансов позволяет нам и в долгосрочной перспективе ориентироваться и на инвестиционные возможности и на возможности оказания социальной помощи при увеличении количества нуждающихся, поэтому мы смотрим в будущее с разумным оптимизмом или с пониманием того, что нам предстоят сложности, но мы готовы их преодолевать".

Как сообщалось вчера, Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект дополнительного бюджета 2020 года, согласно которому общий объем бюджета увеличится на 53,38 млн евро. С принятием дополнительного бюджета уточненный объем запланированных на 2020 год доходов и планируемых расходов составит 862 267 166 евро.

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