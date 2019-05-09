Квартиры пользуются спросом: в первом квартале прибыль Merko Ehitus выросла до 2,8 миллионов евро

В первом квартале 2019 года доходы Merko Ehitus от продаж составили 77 млн. евро (I кв. 2018: 80 миллионов евро), прибыль до налогов (EBITDA) — 3,5 млн. (I кв. 2018: 1,8 млн.), и чистая прибыль — 2,8 млн. евро (I кв. 2018: 1,1 млн. евро). В первом квартале текущего года новые договоры на строительство были заключены на сумму 32 млн. евро, крупнейшими из них были здание штаба тылового обеспечения в Тапаском военном городке Сил обороны и расширение медицинского центра, строительство системы водоснабжения и канализации общего пользования в Харьюмаа, а также расширение подстанции 330 кВ в Синди.

”Стратегическим бизнес-направлением Merko Ehitus является девелопмент многоквартирного жилья, планируемый объем инвестиций в девелопмент в этом году составит ориентировочно 100 млн. евро. На данный момент в Эстонии, Латвии и Литве мы занимается девелопментом более тысячи квартир, строительство более половины которых планируется завершить в 2020 году”, — сказал Андрес Тринк.

”В первом квартале на рынке многоквартирного жилья прибалтийских столиц особых изменений не происходило. В Таллинне и Вильнюсе при увеличившемся предложении новых квартир уровень цен стабилизировался: все важнее становятся качество девелоперского проекта, создаваемая жизненная среда и надежность девелопера. С учетом низкой активности на рынке продажи квартир в Риге в последние годы и улучшающихся макроэкономических показателей, тамошний потенциал роста является хорошим. В 2018 году в Риге мы запустили два девелоперских проекта более чем с 200 квартирами, строительство которых завершится в 2020 году”, — прокомментировал сферу девелопмента многоквартирного жилья Андрес Тринк.

В первом квартале 2019 года концерн Merko Ehitus передал покупателям более 63 квартир, что более чем на двадцать процентов больше чем в прошлом году. Крупнейшими проектами Merko являются жилые кварталы Уус-Вееренни и Пикалийва в Таллинне, девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс в Риге, а также девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан в Вильнюсе.

”Одним из тревожных факторов является ситуация на банковском рынке стран Балтии, где снизившаяся конкуренция ухудшает условия финансирования предприятий, а все более ожесточающиеся требования при акцептировании банковских клиентов и их операций могут негативно повлиять на экономическую активность в странах Балтии. Это постепенно может вызвать и понижение активности рынка недвижимости”, — констатировал Андрес Тринк.

По состоянию на 31 марта 2019 года портфель договоров концерна Merko Ehitus составил 190 млн. евро, по сравнению с 292 миллионами евро на эту же дату в прошлом году. В первом квартале крупнейшими находящимися в работе объектами были: в Эстонии — коммерческое здание по адресу Пярнуское шоссе, 186, общежитие для учащихся Раквереского профтехучилища, коммерческое здание в квартале Маакри, работы по расширению и строительству медицинского центра и здания штаба тылового обеспечения в Тапаском военном городке Сил обороны, работы по реконструкции и углублению порта Хундипеа, а также прокладка морских кабелей в проливах Суурвяйн и Вяйкевяйн; в Латвии — работы по строительству многофункционального центра Акрополе, торгового центра Альфа и центра логистики Лидл; в Литве — отель Неринга, офисное здание Quadrum, а также строительство двух школьных зданий; в Норвегии — работы по проектированию и строительству центра обслуживания Тесла, а также работы по реновации офисного здания по адресу Мёлергата 23-25 в Осло.