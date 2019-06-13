Кусочек эстонской торговли уходит в историю: закрывается таллиннский Дом мебели

Работавший на протяжении 39 лет магазин интерьера закроется в конце лета, а его помещения будут предложены арендаторам, сообщил директор Дома мебели Андо Рехемаа, по словам которого, слепое следование традициям хлеба не приносит.

”Сегодня содержание в этом месте на площади 6100 квадратных метров лишь магазина интерьера — это роскошь. У нас представлено более 5000 различных элементов мебели, но интернет обращает внимание потребителей на дигитальные каналы с более низкими затратами”, — поясняет Рехемаа.

Дом мебели был построен в 1980 году, с торговой площадью 2600 квадратных метров он был тогда самым большим мебельным магазином в стране. Со временем за счет складских помещений площадь магазина была доведена до 6100 квадратных метров.

Если после открытия в Доме мебели продавали только эстонскую мебель, то сейчас там представлена продукция более чем 100 производителей из множества стран.