08.06.2019, 14:50

Куры Tallegg выращиваются без использования антибиотиков


rus.delfi.ee
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Talleggi kanala
Talleggi kanalaFoto: AIN ALVELA

В конце мая птицеводство Tallegg стало единственным отечественным производителем мяса птицы, отмеченным Ветеринарно-пищевым департаментом за создание системы выращивания кур без антибиотиков. Благодаря этому на упаковке свежего куриного мяса Tallegg появилась соответствующая маркировка ”Выращено без антибиотиков”, сказано в пресс-релизе.

”Как производитель мяса птицы мы находимся на шаг впереди законов, предоставляя потребителям дополнительную гарантию того, что курицу, мясо которой клиент покупает, никогда в течение ее жизни не лечили антибиотиками”, — сказала председатель правления предприятия HKScan Eesti, производящего продукцию Tallegg, Анне Мере. ”Ответственные предприятия создают максимально комфортные условия содержания животных и птиц, чтобы сократить их заболеваемость. На птицефермах Tallegg мы занимались инвестированием в условия содержания кур, в их благополучие и в меры биологической безопасности на протяжении долгих лет, поэтому птицы на наших фермах болеют очень редко”, — добавила Мере.

По словам заместителя генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Олева Калда, у микробов снижается чувствительность к лекарственным препаратам и, как известно, для всего мира это представляет большую проблему. ”На то, что на резистентность к лекарственным препаратам необходимо обратить особое внимание в том числе и в Эстонии, указывает многолетний мониторинг крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы. Поэтому мы крайне рады тому, что крупнейший производитель мяса птицы в Эстонии ответственно подходит к использованию антибиотиков и делает все от него зависящее, чтобы приостановить появление резистентных бактерий”, — сказал Калда.

”В Европейском союзе использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве разрешается только с целью лечения и лишь на основании предписания ветеринарного врача, — добавила директор Tallegg по птицеводству Эве Самули. — С помощью хороших условий содержания мы свели заболеваемость кур на наших птицефермах к минимуму, но если курица все-таки по какой-то причине заболевает, то она получает наилучший уход и назначенное ветеринарным врачом лечение до самого выздоровления. Для этого мы всегда отдаем предпочтение природным альтернативам, а лечение птиц антибиотиками является крайней мерой. Но и в этом случае потребителю не стоит испытывать никаких опасений, потому что тогда начинает действовать срок запрета отправки на производство мяса, за выполнением которого пристально следит Ветеринарно-пищевой департамент. Этим и обеспечивается ситуация, при которой поступающее на полки магазинов мясо никогда не содержит антибиотиков".

В Эстонии Tallegg оперирует в общей сложности шестью фермами по выращиванию бройлеров, которые по большей части расположены в окрестностях Таллинна. На столы потребителей курятина попадает именно с этих птицеферм.

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