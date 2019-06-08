Куры Tallegg выращиваются без использования антибиотиков

По словам заместителя генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Олева Калда, у микробов снижается чувствительность к лекарственным препаратам и, как известно, для всего мира это представляет большую проблему. ”На то, что на резистентность к лекарственным препаратам необходимо обратить особое внимание в том числе и в Эстонии, указывает многолетний мониторинг крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы. Поэтому мы крайне рады тому, что крупнейший производитель мяса птицы в Эстонии ответственно подходит к использованию антибиотиков и делает все от него зависящее, чтобы приостановить появление резистентных бактерий”, — сказал Калда.

”В Европейском союзе использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве разрешается только с целью лечения и лишь на основании предписания ветеринарного врача, — добавила директор Tallegg по птицеводству Эве Самули. — С помощью хороших условий содержания мы свели заболеваемость кур на наших птицефермах к минимуму, но если курица все-таки по какой-то причине заболевает, то она получает наилучший уход и назначенное ветеринарным врачом лечение до самого выздоровления. Для этого мы всегда отдаем предпочтение природным альтернативам, а лечение птиц антибиотиками является крайней мерой. Но и в этом случае потребителю не стоит испытывать никаких опасений, потому что тогда начинает действовать срок запрета отправки на производство мяса, за выполнением которого пристально следит Ветеринарно-пищевой департамент. Этим и обеспечивается ситуация, при которой поступающее на полки магазинов мясо никогда не содержит антибиотиков".

В Эстонии Tallegg оперирует в общей сложности шестью фермами по выращиванию бройлеров, которые по большей части расположены в окрестностях Таллинна. На столы потребителей курятина попадает именно с этих птицеферм.