Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро

По состоянию на 13:40 мск доллар остается на уровне 72,28 рубля, скорректировавшись после 72,33 рубля. Евро торгуется по 84,79 рубля, на максимуме он доходил до 85,0012 рублей.

Ослабление российской валюты происходит на фоне остановки роста нефтяных котировок, а также результатов заседания совета директоров Центробанка России, которое состоялось 24 июля.

На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что на бирже продадут не всю валюту, вырученную от передачи правительству Сбербанка. Такую форму поддержки рубля остановят в конце третьего квартала.

Более значительный рост евро объясняется тем, что по отношению к доллару единая европейская валюта торгуется на максимуме почти за два года. Интерес к ней вырос на фоне плана спасения экономики Евросоюза объемом 750 миллиардов евро, который стороны смогли утвердить на минувшей неделе.