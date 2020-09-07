Курс евро впервые за четыре года превысил 90 рублей

Курс доллара вырос более чем на 1%, до ₽76,24 по состоянию на 13:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта поднялась выше отметки ₽76 впервые с 26 августа.

Курс евро растет на 0,9% — до ₽90,07. Выше отметки ₽90 курс евро поднялся впервые с февраля 2016 года.

Российская валюта упала к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,7%, до $41,9 за баррель. Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса на топливо, а также после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США.

Текущее давление на курс национальной валюты носит скорее спекулятивный характер, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка ”Русский Стандарт” Максим Тимошенко. Дальнейшее движение валютных курсов будет определяться степенью эскалации санкционной риторики, подпитываемой последними новостями из Германии и развитием событий в Белоруссии. Существенного дальнейшего падения курса российской валюты эксперт не ожидает, но высокая волатильность курса рубля в ближайшее время будет обеспечена.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, на предстоящей неделе курс рубля может продолжить движение в коридоре ₽74–75 по отношению к доллару, но к концу сентября российская валюта сможет укрепиться примерно до ₽73.