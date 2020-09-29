Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Курс евро вырос на 0,81%, до ₽93,0075 по состоянию на 10:09 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз евро торговался выше отметки ₽93 более четырех с половиной лет назад — 21 января 2016 года.

Курс доллара растет на 0,77% — до ₽79,68.

Вторая волна заражений COVID-19 пока не приводит к новому раунду общенациональных карантинов, рассказал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В крупных странах речь идет, скорее, о локальных ограничениях, но эти меры сдерживают экономическую активность, международный туризм и спрос на энергоносители.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,38%, до $42,27 за баррель. Фьючерс WTI c поставкой в ноябре дешевеет на 0,61% — до $40,35.

После обновления очередных минимумов российская валюта может немного стабилизироваться, но в целом сохраняет курс на снижение, так как сейчас рубль не получает ни внутренней, ни внешней поддержки, полагает Елена Кожухова из ”Велес Капитала”.

По мнению главного аналитика компании ”Алор Брокер” Алексея Антонова, российская валюта локально перепродана. Все риски уже давно заложены в курс рубля, и теперь можно ожидать возвращения на более низкие уровни. Поддержка может прийти с рынка ОФЗ, где доходности снизились до уровня третьей декады апреля и стали интересны инвесторам, рассказал эксперт.

В Промсвязьбанке также не ожидают дальнейшего обвала. При этом в ближайшие сессии курс доллара, скорее всего, продержится у верхней границы диапазона ₽75–80, сообщил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.