Курс евро к рублю взлетел до 82 рублей за евро после обрушения мировых цен на нефть

Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля.

На валютном рынке Московской биржи торги пока не ведутся. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.