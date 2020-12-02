Курс евро к доллару обновил максимум 2018 года

Курс единой европейской валюты евро к доллару США продолжает расти. По данным Европейского центробанка (ЕЦБ), утром в среду, 2 декабря, курс покупки евро составил 1,2084 доллара. Согласно статистике ЕЦБ, в последний раз стоимость евро превышала 1,2 доллара в мае 2018 года.

Накануне курс евро к доллару был равен 1,1968. С начала ноября курс европейской валюты рос с колебаниями, несколько раз опускаясь до показателей 1,17-1,18 доллара. Наблюдатели отмечают, что росту евро способствуют успехи европейских фармацевтических компаний в области разработки вакцины от коронавируса.

В то же время официальный курс евро к российской валюте,установленный Центробанком (ЦБ) РФ, составляет 91,3052 рубля. По данным агентства экономической информации "Прайм", это означает снижение на 0,44 копейки. В начале ноября курс евро превышал 94 рубля.

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