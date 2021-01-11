Курс биткойна упал на 15 процентов
После значительного роста на прошлой неделе курс важнейшей в мире криптовалюты вновь стал падать и снизился менее чем до 34 тысяч долларов, пишет DW.
После значительного роста на прошлой неделе курс важнейшей в мире криптовалюты вновь стал падать и снизился менее чем до 34 тысяч долларов, пишет DW.
После резкого роста на протяжении нескольких дней курс биткойна сократился на 15 процентов. В понедельник, 11 января, старейшая и наиболее популярная в мире криптовалюта опустилась до отметки 33 937 долларов.
Снижение стало неожиданным после того как на прошлой неделе стоимость биткойна превысила отметку в 40 000 долларов и вплотную приблизилась к 42 000 долларов. По итогам недели его курс вырос примерно на 37 процентов, а капитализация всего криптовалютного рынка, по данным MarketWatch, превзошла 1 триллион долларов.
Спрос на биткойн вновь возрос во время пандемии
После случившегося в 2017 году бума биткойна рынок криптовалют находился в депрессии, которая прекратилась весной 2020-го. На фоне пандемии коронавируса спрос на биткойн вновь начал расти.
В настоящее время существует более тысячи различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.
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