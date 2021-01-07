Курс биткоина побил очередной исторический рекорд: 37 тысяч долларов

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 01:57 по эстонскому времени, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов.

Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 доллара.

На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Шестнадцатого декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее она вернулась к "бычьему" тренду.

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