Курс биткоина побил исторический рекорд: сколько стоит
Курс биткоина 8 февраля поднялся выше $42 тысяч. Криптовалюта обновила свой исторический рекорд. В январе стоимость биткоина превысила отметку в $41 тысячу.
Курс биткоина 8 февраля поднялся выше $42 тысяч. Криптовалюта обновила свой исторический рекорд. В январе стоимость биткоина превысила отметку в $41 тысячу.
Как свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk, курс биткоина достиг отметки в $43,710.23, пишет Obozrevatel. Подорожание происходит в связи с тем, что американская компания Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что в январе вложила в криптовалюту $1,5 миллиарда.
Ранее глава компании Tesla Илон Маск выразил мнение, что биткоин скоро будет признан в мире традиционных финансов. Предприниматель признался, что ему стоило ранее приобрести эту криптовалюту.
В январе 2021-го Маск добавил в описании своего аккаунта в Twitter с хэштег биткоина. В тот день цена актива подскочила на 15%.
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