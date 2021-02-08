Курс биткоина побил исторический рекорд: сколько стоит

Как свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk, курс биткоина достиг отметки в $43,710.23, пишет Obozrevatel. Подорожание происходит в связи с тем, что американская компания Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что в январе вложила в криптовалюту $1,5 миллиарда.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск выразил мнение, что биткоин скоро будет признан в мире традиционных финансов. Предприниматель признался, что ему стоило ранее приобрести эту криптовалюту.

В январе 2021-го Маск добавил в описании своего аккаунта в Twitter с хэштег биткоина. В тот день цена актива подскочила на 15%.

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