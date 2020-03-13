Курьерская фирма призывает: если вы больны — не отправляйте посылки и не приходите за ними!

При вводе в посылочном автомате PIN-кода для получения отправления или проставлении подписи о приеме отправления на сенсорном экране ручного терминала курьера рекомендуем тщательно помыть и/или продезинфицировать руки до и после касания к экрану. При вводе PIN-кода или проставлении подписи также можно воспользоваться одноразовыми защитными перчатками.

При передаче и приеме отправлений DPD имеет право и клиент имеет возможность принять или передать отправление, не вступая в контакт. В таком случае дистанция между курьером и клиентом составляет не менее двух метров, и курьер делает снимок переданного или принятого отправления.

DPD временно осуществляет доставку в посылочный автомат отправлений, для которых была заказана доставка на дом, но вес и габариты которых позволяют воспользоваться посылочным автоматом.

Выдача и прием товара в таллиннском и тартуском депо DPD временно приостановлены. Мы просим заказывать доставку в ближайший посылочный автомат или курьерскую доставку. Для передачи товара просим заказывать услугу курьерской доставки или передавать отправления с использованием посылочного автомата.

Для отправки небольших отправлений, на которые заранее были наклеены этикетки DPD, частные клиенты и бизнес-клиенты также могут использовать посылочный автомат, выбрав подходящий размер шкафчика, просканировав этикетки отправлений и отправив все посылки сразу, воспользовавшись одним шкафчиком.