Курьерская фирма призывает: если вы больны — не отправляйте посылки и не приходите за ними!

Частным клиентам мы рекомендуем заказывать доставку товаров в посылочный автомат. Если вы заказали курьерскую доставку товара на дом или отправитель отправил вам товар с курьером, вы можете при желании перенаправить отправление в ближайший посылочный автомат, воспользовавшись средой самообслуживания DPD. Мы доставим отправление в посылочный автомат, если размеры отправления это позволяют.
Если вы чувствуете себя больным, мы просим вас:
- остаться дома и не забирать отправление из посылочного автомата. При необходимости обратиться для продления срока хранения отправления в службу обслуживания клиентов по адресу teenindus@dpd.ee;
- не отправлять отправления;
- не принимать товар, а перенаправить его в посылочный автомат или на другой адрес либо принять его, не вступая в контакт.
Оказание услуг в связи с отправлениями, требующими наложенного платежа, возврата сопроводительных документов или проверки личности получателя, временно приостановлено с понедельника, 16 марта.
Если в вашей компании или вашем учреждении изменился порядок приема и отправки товара, просим известить об этом по адресу teenindus@dpd.ee
DPD желает всем партнерам руководствоваться здравым смыслом и соблюдать профилактические меры.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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