Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро

Билет был куплен в R-Kiosk в городе Миккели. Как пишет MTV, выигрыш уровня 5 + 1 составил 2 619 809 евро.

Еще четыре игрока (три из Германии и один из Дании) выиграли на уровне 5+0.

Джекпота при этом вчера никто не сорвал и его сумма выросла до 90 млн евро.