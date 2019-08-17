17.08.2019, 13:56
Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро(9)
Вчера в Финляндии в лотерею Eurojackpot выиграли более 2 млн евро.
Вчера в Финляндии в лотерею Eurojackpot выиграли более 2 млн евро.
Билет был куплен в R-Kiosk в городе Миккели. Как пишет MTV, выигрыш уровня 5 + 1 составил 2 619 809 евро.
Еще четыре игрока (три из Германии и один из Дании) выиграли на уровне 5+0.
Джекпота при этом вчера никто не сорвал и его сумма выросла до 90 млн евро.
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