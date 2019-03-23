Купленный на площадке автомобиль смог проехать всего несколько десятков километров. Ремонт обойдется дороже самой машины

Потребитель считает, что ему умышленно предоставили ложную информацию, и поскольку устранение дефектов автомобиля чрезвычайно дорогое, он хочет отказаться от договора купли-продажи и получить возмещение суммы покупки и понесенных к данному моменту расходов — регистрация автомобиля 192 евро, диагностика неисправностей 53,10 евро, ремонт огней 99,15 евро, осмотр машины 40 евро. Потребителю предложили устранение дефектов, но за его собственные деньги, поэтому потребитель на такое предложение не согласился.

Возражения торговца



Торговец объяснил свою бизнес-модель и принципы продажи автомобилей и заверяет, что не дефектирует автомобили с целью проверки технического состояния. в предпродажную подготовку, как правило, входит только пробная поездка и при необходимости мелкий ремонт. Торговец считает, что для отказа от договора оснований нет, что речь не идет о серьезном нарушении договора купли-продажи и это не доказано.

По словам торговца, разумно предполагать, что у японской машины такого года выпуска есть коррозионные повреждения, и, таким образом, речь не идет о несоответствии условиям договора. По утверждению торговца, они при продаже автомобиля ничего не скрывали, автомобиль прошел осмотр и был пригоден к эксплуатации, но просто был направлен на повторный осмотр.

Вдобавок часть работ не связана с дефектами, и неясно, непригоден ли амортизатор для работы или нет. Торговец также приводит возможную стоимость устранения дефектов — ремонт двух боковых стенок 300 евро и ремонт амортизатора 100 евро — и предлагает со своей стороны бесплатную работу и установку амортизатора.

Решение комиссии: заявление удовлетворить



По оценке комиссии, использование машины на дороге явно опасно. У машины такие поломки, о которых профессиональный продавец автомобилей должен был знать при отчуждении машины. По оценке комиссии, купившее подержанный автомобиль лицо имеет право предполагать, что он может использовать машину, в данном случае с несоответствием условиям договора следует согласиться, поскольку машина сломалась в первый день использования и ее невозможно было использовать по назначению.

Торговец ответил, что за ремонт должен заплатить потребитель, хотя по Обязательственно-правовому закону устранение дефектов лежит на торговце. По этому же закону продавец считается существенно нарушившим договор купли-продажи среди прочего и тогда, когда ремонт или замена вещи не удается или продавец неоправданно отказывается от ремонта или замены вещи.