29.12.2019, 14:32

Купивший 40 000 акций Coop Pank инвестор продал все акции

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Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

Рене Ильвес подписался через свое предприятие на 20 000 акций Coop Pank. В день открытия он на падении докупил еще 20 000 акций, пишут "Деловые Ведомости".

Общий негативный фон вокруг акций Coop Pank привел к тому, что инвестор, подписавшийся на акции Coop Pank, а затем еще и докупивший, принял решение все продать.

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