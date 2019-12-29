Купивший 40 000 акций Coop Pank инвестор продал все акции

Рене Ильвес подписался через свое предприятие на 20 000 акций Coop Pank. В день открытия он на падении докупил еще 20 000 акций, пишут "Деловые Ведомости".
Общий негативный фон вокруг акций Coop Pank привел к тому, что инвестор, подписавшийся на акции Coop Pank, а затем еще и докупивший, принял решение все продать.
Дельфины попытались утопить и искусали десятилетнего ребенка
Татьяна Тарасова: «Всем встать! Такого не было никогда в мире!»
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания
Канада в шоке от разгрома в матче с Россией