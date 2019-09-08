Культовую продукцию IKEA по-прежнему дешевле заказать у посредников

Цены на товар IKEA для многих эстоноземельцев были знакомы, а вот стоимость услуг по доставке для живущих за пределами Таллинна показались довольно высокой — она доходит до 80 евро.

Есть более выгодные альтернативы.

Высокие расценки оказались на руку фирмам-посредникам, которые доставляют популярные товары IKEA жителям Эстонии из Латвии или Финляндии. Одна из них — Mööblivedu OÜ, которая занимается транспортировкой и сборной мебели IKEA.

"Наши цены выгоднее, чем у IKEA. В пределах Таллинна доставляем товары за 5 евро. Для сравнения: у IKEA — 19,90", — говорит представитель фирмы.

"Два раза в неделю ездим в Финляндию за товаром, пока заказчиков меньше не стало. Цены в Финляндии выше, но зато выбор шире, больше разнообразие цветов, которых в Эстонии или Латвии нет", — отмечает работник Mööblivedu OÜ

Руководитель мебельного магазина ON24 AS Астрид Бахман говорит, что пока сложно говорить о влиянии IKEA на мебельный рынок Эстонии.