Культовую продукцию IKEA по-прежнему дешевле заказать у посредников

Открытие в Таллинне пункта выдачи сети мебельных магазинов IKEA приблизило товар к жителям столицы, для остальных мало что изменилось, пишет Eesti Päevaleht
Цены на товар IKEA для многих эстоноземельцев были знакомы, а вот стоимость услуг по доставке для живущих за пределами Таллинна показались довольно высокой — она доходит до 80 евро.
Есть более выгодные альтернативы.
Высокие расценки оказались на руку фирмам-посредникам, которые доставляют популярные товары IKEA жителям Эстонии из Латвии или Финляндии. Одна из них — Mööblivedu OÜ, которая занимается транспортировкой и сборной мебели IKEA.
"Наши цены выгоднее, чем у IKEA. В пределах Таллинна доставляем товары за 5 евро. Для сравнения: у IKEA — 19,90", — говорит представитель фирмы.
"Два раза в неделю ездим в Финляндию за товаром, пока заказчиков меньше не стало. Цены в Финляндии выше, но зато выбор шире, больше разнообразие цветов, которых в Эстонии или Латвии нет", — отмечает работник Mööblivedu OÜ
Руководитель мебельного магазина ON24 AS Астрид Бахман говорит, что пока сложно говорить о влиянии IKEA на мебельный рынок Эстонии.
"Более-менее уверенно можно прогнозировать, что отношение потребителей к товарам IKEA изменится. Ранее оно было особенным по сравнению с производителями из других стран", — говорит Бахман, по словам которой, мебель IKEA считали несколько "элитарной и дефицитной".
"Это был возжеланный "зарубежный товар". Теперь он станет таким же, как и все остальные. Все поймут, что "это та самая лампа за 19 евро", что это всем доступная, дешевая и узнаваемая мебель, эксклюзивный момент исчезнет", — считает Бахман.
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