Куда там, продажа алкоголя на границе не уменьшилась! Глава латвийского SuperAlko: табачные изделия покупают все больше

Уйбо сообщил, что трансграничная торговля не исчезла — по крайней мере так можно сказать на статистике продаж SuperAlko. По сравнению с прошлым годом быстрый рост остановился, но торговая сеть не верит в уменьшение объемов продаж, ведь ящик пива в Латвии все еще дешевле на 2-3 евро.

По его словам, клиентов привлекают не только низкие цены, но и широкий ассортимент приграничных магазинов. Кроме того, многие специально едут туда за латвийским пивом.

Он отметил, что акцизы на табачные изделия в Латвии также ниже. Разница в цене сигарет составляет почти 10%, а жидкость для электронных сигарет в разы дешевле. Поэтому в приграничных магазинах выросла продажа табачных изделий.

Если сигареты покупают заодно вместе с алкоголем во время поездки, то в случае с э-сигаретами и вейпами люди могут специально приехать за товаром за границу.

Уйбо подчеркнул, что они продают более сотни устройств IQOS в месяц и общий объем продаж уже достигает полумиллиона, а на успех продажи, конечно же, влияет и то, что в Латвии продажа этих товаров не запрещена законом в отличии от Эстонии.