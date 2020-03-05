Куда пойдут деньги? А если прийти со своим? Rimi отвечает на вопросы читателей RusDelfi о платных тонких пластиковых пакетиках

Читатель: Как учитывается цена пластиковых пакетиков на обычной кассе и на кассе самобслуживания? 5 центов к счету добавляются автоматически при взвешивании товара?

Катрин Батс: Платные тонкие пластиковые пакеты имеют штрихкод, то есть с ними надо обращаться как со всем другим товаром в нашем магазине. На обычной кассе штрихкод пробивает кассир, а на кассе самообслуживания клиент должен делать это сам.

А если принести свой пакетик?

Если клиент покупает фрукты и овощи со своим пакетиком, естественно, он не должен за него платить. Точно также, как с пакетом для покупок.

Если цену на пакетики ввели в целях экологии, то куда Rimi собирается направить собранные деньги, которые получит с продажи пакетиков?

Полученные с продаже тонких пластиковых пакетиков доход мы направим на поддержку различных проектов по экологии. Мы уже на протяжении многих лет проводил различные экологические кампании и проекты, чтобы наши клиенты были более осведомленными. Раньше мы инвестировали в них сами. Мы и дальше будем это делать за свой счет, но хотя бы какая-то часть этих инвестиций будет идти от продажи тонких пластиковых пакетиков. Также обсуждалась возможность выделить от полученной суммы дополнительный пособия на проекты по экологии. Когда решение будет принято, обязательно сообщим об этом.

Почему Rimi не хочет лучше предложить услугу утилизации пластиковых пакетов?