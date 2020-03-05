05.03.2020, 20:00

Куда пойдут деньги? А если прийти со своим? Rimi отвечает на вопросы читателей RusDelfi о платных тонких пластиковых пакетиках

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Андрей Данило
Редактор
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Куда пойдут деньги? А если прийти со своим? Rimi отвечает на вопросы читателей RusDelfi о платных тонких пластиковых пакетиках
Pexels

В феврале торговая сеть Rimi объявила, что больше не будет предоставлять тонкие пластиковые пакеты бесплатно. Теперь они стоят 5 центов. В ответ на статью о том, останется ли стоимость пакетиков включена в цену товара, читатели RusDelfi задали множество своих вопросов. Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс ответила и на них.

Читатель: Как учитывается цена пластиковых пакетиков на обычной кассе и на кассе самобслуживания? 5 центов к счету добавляются автоматически при взвешивании товара?

Катрин Батс: Платные тонкие пластиковые пакеты имеют штрихкод, то есть с ними надо обращаться как со всем другим товаром в нашем магазине. На обычной кассе штрихкод пробивает кассир, а на кассе самообслуживания клиент должен делать это сам.

А если принести свой пакетик?

Если клиент покупает фрукты и овощи со своим пакетиком, естественно, он не должен за него платить. Точно также, как с пакетом для покупок.

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Если цену на пакетики ввели в целях экологии, то куда Rimi собирается направить собранные деньги, которые получит с продажи пакетиков?

Полученные с продаже тонких пластиковых пакетиков доход мы направим на поддержку различных проектов по экологии. Мы уже на протяжении многих лет проводил различные экологические кампании и проекты, чтобы наши клиенты были более осведомленными. Раньше мы инвестировали в них сами. Мы и дальше будем это делать за свой счет, но хотя бы какая-то часть этих инвестиций будет идти от продажи тонких пластиковых пакетиков. Также обсуждалась возможность выделить от полученной суммы дополнительный пособия на проекты по экологии. Когда решение будет принято, обязательно сообщим об этом.

Почему Rimi не хочет лучше предложить услугу утилизации пластиковых пакетов?

На данный момент в Эстонии услугу утилизации пластиковых пакетов предлагают различные фирмы по обороту отходов. У нас как перепродавцов и так есть обязанность платить налоги со сбора упаковки, эти суммы получаются в соответсвии с тем, что декларирует предприятие, и я могу подтвердить, что они не маленькие.

Может лучше продавать бумажные пакетики? На такие денег не жалко и это более экологично.

Советую почитать о разнице пластиковых и бумажных пакетов. На самом деле, бумага не особо экологичнее пластика. Разумнее всего повторное использование, вне зависимости от материала пакета, который использует клиент. Именно такой образ мышления мы и хотим привить своими действиями.

Так что же, в цену товаров после введения платы в 5 центов все еще осталась включена стоимость пластиковых пакетиков?

Формирование цены овощей и фруктов я объяснила в своем прошлом ответе. Эта сумму практически не отражается цене за килограмм. Для нас всегда было важно предлагать клиентам доступные цены и мы буем делать это и впредь, пытаясь получить лучшие цены у поставщиков и оптимизируя свои расходы.

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