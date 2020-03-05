Куда пойдут деньги? А если прийти со своим? Rimi отвечает на вопросы читателей RusDelfi о платных тонких пластиковых пакетиках

На данный момент в Эстонии услугу утилизации пластиковых пакетов предлагают различные фирмы по обороту отходов. У нас как перепродавцов и так есть обязанность платить налоги со сбора упаковки, эти суммы получаются в соответсвии с тем, что декларирует предприятие, и я могу подтвердить, что они не маленькие.
Может лучше продавать бумажные пакетики? На такие денег не жалко и это более экологично.
Советую почитать о разнице пластиковых и бумажных пакетов. На самом деле, бумага не особо экологичнее пластика. Разумнее всего повторное использование, вне зависимости от материала пакета, который использует клиент. Именно такой образ мышления мы и хотим привить своими действиями.
Так что же, в цену товаров после введения платы в 5 центов все еще осталась включена стоимость пластиковых пакетиков?
Формирование цены овощей и фруктов я объяснила в своем прошлом ответе. Эта сумму практически не отражается цене за килограмм. Для нас всегда было важно предлагать клиентам доступные цены и мы буем делать это и впредь, пытаясь получить лучшие цены у поставщиков и оптимизируя свои расходы.
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