05.06.2019, 19:30

Куда исчез миллиард из госбюджета? Поможем Юри Ратасу найти деньги

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анализ Eesti Ekspress
Микк Салу
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST 92
Куда исчез миллиард из госбюджета? Поможем Юри Ратасу найти деньги
Foto: Madis Veltman

Если Юри Ратас хочет найти исчезнувшие из госбюджета 1,2 млрд евро, то ему не нужно далеко искать. Нужно просто посмотреть, что делало предыдущее правительство Ратаса, куда тратило и куда транжирило, пишет Eesti Ekspress.

Приступившая два с половиной года назад коалиция Ратаса-Осиновского-Цахкна получила в наследство государственный кошелек в 9 миллиардов евро. Три года спустя благодаря быстрому росту экономики и увеличившимся европособиям он разросся до 11 миллиардов.

Но как с неба свалившихся дополнительных 2 миллиардов не хватило. Все-таки смогли сжечь ранее накопленные резервы центристского правительства почти наполовину. Все-таки смогли создать номинальную "дыру" в 120 млн евро и структурную "дыру" в 1,2 млрд евро.

С номинальной просто. В прошлом году государство потратило на 120 млн больше, чем заработало. На фоне быстро растущей экономики и увеличивающихся налоговых доходов это сам по себе выдающийся результат.

Структурный дефицит в 1,2 млрд евро — более сложная концепция. Несколько упрощенно это можно представить как ситуацию, когда человек продает квартиру за 100 000 евро, чтобы на полученные деньги купить дом за 100 000 евро. Но при заключении договора у нотариуса выясняется, что за квартиру можно получить только 90 000 евро и за дом нужно заплатить 110 000 евро.

Если бы такая "дыра" базировалась только на ложных ожиданиях, все могло бы быть просто. Просто отменим сделку. Но проблема в том, что в промежутке дан целый ряд обещаний и взяты некоторые обязательства.

Поэтому правительство теперь и начинает внезапно урезать.

Нет одной выдающейся причины, почему мы сегодня находимся в такой ситуации. Например, в прошлом году государство потратило на инвестиции на 60 млн евро больше, чем планировалось. Если государство в год инвестирует 1,5 млрд евро, то просчет ведь совсем не велик. Но если таких просчетов набирается много, то в итоге получается большой минус.

Ратас унаследовал от предшественника некоторые проблемы, но вместо их решения он увековечил или углубил их. Ратас также унаследовал некоторые эффективные системы, но вместо того, чтобы оставить их в покое, он пошел исправлять и сам создал новую проблему. Плохо именно то, что речь идет не об одноразовых просчетах, а плоды этих плохих решений придется пожинать еще годами.

Вне конкуренции самой дорогой глупостью было изменение акцизной политики и создание приграничной торговли. В зависимости от расчетов и предположений потери можно подсчитать по-разному, но речь идет о сотнях миллионов.

С точки зрения бюджета очень дорогими были также реформа подоходного налога и реформа трудоспособности. В долгосрочной перспективе это могли бы быть даже хорошие шаги, но в обоих случаях речь шла о реформах "хороших времен", это означает, что их было дорого осуществить.

Стратегической инвестицией назвали строительство государственных арендных домов. Опять каждый год выводят из бюджета миллионы евро и решают проблему, которой не существует.

Придуманное для решения второй несуществующей проблемы изменение — создание "бесплатного" уездного общественного транспорта. Вместо того, чтобы создать лучшую сеть маршрутов и достать лучшие автобусы, опять решили выбросить деньги из системы.

Совершенно точно стоит дорого и имеет сомнительное положительное влияние в эстонских условиях и первоочередное развитие железнодорожного транспорта. Его инициировал не Ратас и за ним частично стоит политика Евросоюза, но, например, добавление хаапсалуской линии в уже и так нуждающуюся в дотировании железнодорожную систему — заслуга последнего правительства.

Ее начал не Ратас, но он продолжил проциклическую бюджетную политику прежних правительств. Формально цель бюджетной стратегии Эстонии — вести антициклическую политику, то есть делать так, что когда дела у экономики идут хорошо, то государство тратит меньше, и когда у экономики дела идут хуже, то государство тратит больше. На практике все-таки все наоборот.

ТОП

Примеры проблем, которые начались не с правительством Ратаса, но для исправления которых он также ничего не предпринял, можно привести еще. Например, система здравоохранения — выдавливание частной инициативы и частных денег. Или "бесплатное" высшее образование, которое не улучшило качество образования и не увеличило доступность, но по-прежнему выводит деньги из системы.

Проблематичным стало и родительское пособие. "Материнская зарплата" некоторое время приносила результаты, но уже довольно много лет от нее не видно больше никакого эффекта, а расходы все растут.

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