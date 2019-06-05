Куда исчез миллиард из госбюджета? Поможем Юри Ратасу найти деньги

Ратас унаследовал от предшественника некоторые проблемы, но вместо их решения он увековечил или углубил их. Ратас также унаследовал некоторые эффективные системы, но вместо того, чтобы оставить их в покое, он пошел исправлять и сам создал новую проблему. Плохо именно то, что речь идет не об одноразовых просчетах, а плоды этих плохих решений придется пожинать еще годами.
Вне конкуренции самой дорогой глупостью было изменение акцизной политики и создание приграничной торговли. В зависимости от расчетов и предположений потери можно подсчитать по-разному, но речь идет о сотнях миллионов.
С точки зрения бюджета очень дорогими были также реформа подоходного налога и реформа трудоспособности. В долгосрочной перспективе это могли бы быть даже хорошие шаги, но в обоих случаях речь шла о реформах "хороших времен", это означает, что их было дорого осуществить.
Стратегической инвестицией назвали строительство государственных арендных домов. Опять каждый год выводят из бюджета миллионы евро и решают проблему, которой не существует.
Придуманное для решения второй несуществующей проблемы изменение — создание "бесплатного" уездного общественного транспорта. Вместо того, чтобы создать лучшую сеть маршрутов и достать лучшие автобусы, опять решили выбросить деньги из системы.
Совершенно точно стоит дорого и имеет сомнительное положительное влияние в эстонских условиях и первоочередное развитие железнодорожного транспорта. Его инициировал не Ратас и за ним частично стоит политика Евросоюза, но, например, добавление хаапсалуской линии в уже и так нуждающуюся в дотировании железнодорожную систему — заслуга последнего правительства.
Ее начал не Ратас, но он продолжил проциклическую бюджетную политику прежних правительств. Формально цель бюджетной стратегии Эстонии — вести антициклическую политику, то есть делать так, что когда дела у экономики идут хорошо, то государство тратит меньше, и когда у экономики дела идут хуже, то государство тратит больше. На практике все-таки все наоборот.
Примеры проблем, которые начались не с правительством Ратаса, но для исправления которых он также ничего не предпринял, можно привести еще. Например, система здравоохранения — выдавливание частной инициативы и частных денег. Или "бесплатное" высшее образование, которое не улучшило качество образования и не увеличило доступность, но по-прежнему выводит деньги из системы.
Проблематичным стало и родительское пособие. "Материнская зарплата" некоторое время приносила результаты, но уже довольно много лет от нее не видно больше никакого эффекта, а расходы все растут.
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