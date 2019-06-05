Куда исчез миллиард из госбюджета? Поможем Юри Ратасу найти деньги

Приступившая два с половиной года назад коалиция Ратаса-Осиновского-Цахкна получила в наследство государственный кошелек в 9 миллиардов евро. Три года спустя благодаря быстрому росту экономики и увеличившимся европособиям он разросся до 11 миллиардов.

Но как с неба свалившихся дополнительных 2 миллиардов не хватило. Все-таки смогли сжечь ранее накопленные резервы центристского правительства почти наполовину. Все-таки смогли создать номинальную "дыру" в 120 млн евро и структурную "дыру" в 1,2 млрд евро.

С номинальной просто. В прошлом году государство потратило на 120 млн больше, чем заработало. На фоне быстро растущей экономики и увеличивающихся налоговых доходов это сам по себе выдающийся результат.

Структурный дефицит в 1,2 млрд евро — более сложная концепция. Несколько упрощенно это можно представить как ситуацию, когда человек продает квартиру за 100 000 евро, чтобы на полученные деньги купить дом за 100 000 евро. Но при заключении договора у нотариуса выясняется, что за квартиру можно получить только 90 000 евро и за дом нужно заплатить 110 000 евро.

Если бы такая "дыра" базировалась только на ложных ожиданиях, все могло бы быть просто. Просто отменим сделку. Но проблема в том, что в промежутке дан целый ряд обещаний и взяты некоторые обязательства.

Поэтому правительство теперь и начинает внезапно урезать.

Нет одной выдающейся причины, почему мы сегодня находимся в такой ситуации. Например, в прошлом году государство потратило на инвестиции на 60 млн евро больше, чем планировалось. Если государство в год инвестирует 1,5 млрд евро, то просчет ведь совсем не велик. Но если таких просчетов набирается много, то в итоге получается большой минус.