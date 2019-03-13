Куда и откуда поедут поезда по Rail Baltica: опубликовано предварительное расписание

Предусматривается, что по Rail Baltica скоростные поезда из Таллинна в Варшаву и из Таллинна в Вильнюс (оба маршрута — с остановками в Риге) будут курсировать до четырех раз в день. Это с момента открытия линии — по каждому направлению и каждому из маршрутов. А через 10 лет после открытия Rail Baltica — до шести раз в день в каждом направлении по каждому из маршрутов. До 10 поездов в день смогут курсировать на участке Вильнюс — Каунас — Варшава.

План включает в себя также два ночных поезда: Таллинн — Рига — Каунас — Варшава — Берлин и Вильнюс — Каунас — Варшава — Берлин. Таки образом пассажиры смогут добраться до самых дальних пунктов назначения в Европе.

Раз в 30 минут будет отправляться скоростной поезд по маршруту Центральный вокзал Риги — Рижский аэропорт. Эта поездка займет всего 10 минут.

Интервал движения скоростных поездов базируется на предполагаемой оценке спроса на поездки, которая была проведена в рамках разработки расписания движения поездов Rail Baltica на 2026- 2056 годы. Этот расписание разработала немецкая компания ETC Gauff Mobility GmbH в сотрудничестве с компаниями COWI (Дания) и Institut fur Bahntechnik GmbH (Германия).

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