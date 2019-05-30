Куда делись государственные деньги? Большой дефицит госбюджета и сокращения — результат игнорирования предупреждений

В 2017 году вступило в силу изменение Закона о госбюджете, которое позволяло структурный дефицит в 0,5% , если в предыдущие годы был профицит. Решение критиковали уже тогда. Банк Эстонии предупреждал, что временный дефицит бюджета может привести к ситуации, когда под влиянием этого экономика начнет перегреваться. Образование циклов в экономике означало бы, что за быстрым ростом следовало бы падение на пару лет.

"Бюджетная политика должна быть такой, которая в хорошее время старается сдерживаться, чтобы в плохое время придать нужный стимул. В этом контексте правило баланса было очень необходимо. Это правило структурного баланса бюджета устанавливает ", - прокомментировал Каазик.

В 2017 году предупреждал и созданный для оценки бюджетной политики совет по бюджету, прогноз которого на будущее был пессимистичнее прогноза Министерства финансов. Тогда сказали, что запланированный на 2018 год структурный дефицит в 0,5% может оказаться больше.

"Мы все время предупреждали, что во время экономического роста следует, скорее, создавать баланс и профицит. Этого не делали, и в конце концов начались проблемы", — сказал председатель совета по бюджету Рауль Эаметс. Но он не хотел подробнее комментировать тему до четверга, поскольку тогда совет представит правительству свою оценку бюджета.

По словам Юло Каазика, совет по бюджету может только выразить мнение, окончательное решение принимает все-таки правительство. "Закон тоже говорит, что если совет по бюджету недоволен, то Министерство финансов или правительство должно объяснить, почему они так поступают. Но в итоге это решать им самим, как они хотят поступить", — отметил он.

Каазик подчеркнул, что совет по бюджету и раньше предостерегал от слишком оптимистичного прогноза доходов Министерства финансов, но принимающие решения в итоге все-таки исходили из него. "Наш посыл, скорее, все время такой, что учитывая неуверенность, следовало бы быть осторожнее. Но кажется, что вместо консервативных планов сделали более оптимистичные" , — сказал вице-президент Банка Эстонии.

Из касающихся госбюджета предупреждений Каазик назвал и тему акцизов. "Мы указывали, что планируемые налоговые изменения могут не так хорошо приносить налоговый доход, как сначала надеялись. Указывали как на проблемы акцизов, которые явно реализовались, так и, например, на подоходный налог предприятий. Его поступило больше, чем тогда считал совет по бюджету, но меньше, чем планировали в бюджете", — перечислил он.

Предостерегала правительство от слишком оптимистичных прогнозов и Еврокомиссия, которая на основании своей методики считает структурный минус в бюджете Эстонии еще больше, чем Министерство финансов.

"Если посмотреть госбюджет прошлого года, то он был сделан с номинальным дефицитом в 0,1%. Реальный результат был на 84 миллиона евро хуже", — рассказал заведующий отделом фискальной политики Министерства финансов Свен Кирсипуу. По его словам, за этой ситуацией стояли более быстрые, чем планировалось, расходы на социальную сферу и инвестиции, с другой стороны, более плохое поступление акцизов. Более хорошее поступление социального налога увеличило, например, отчисление Больничной кассы.

По словам Кирсипуу, министерство, делая прогнозы, исходит из лучшего знания и той информации, которая у них есть. "Разумеется, мы можем и сами оценивать риски. Мы видели риски в контексте поступления акцизов. Поскольку в прошлом году было несколько крупных налоговых реформ, мы и сами видели риски", — сказал он.

В ситуации, когда в прошлом году налогов поступило 100,4% планируемого и недопоступление акцизов компенсировало перепоступление социального и подоходного налога, все-таки можно было сказать, что риски были в равновесии. Кирсипуу указал, что еще в конце прошлого года Банк Эстонии и Еврокомиссия тоже надеялись на профицит в 0,5% в 2018 году.

Вписанное в закон о бюджете правило теперь обязывает правительственный сектор выйти из минуса. Хотя Министерство финансов дало правительству две возможности — урезать расходы или увеличить доходы, — политическим решением коалиции Центристской партии, EKRE и Isamaa было, что в течение следующих четырех лет налоги не повысят.

"Поэтому это улучшение бюджетной позиции в последующие годы и сосредоточится прежде всего на расходах. Отсюда и эти сокращения расходов", — сказал Кирсипуу. По его словам, чиновники Министерства финансов не работают ни над одним сценарием увеличения доходов. "Это политический выбор. Если говорят, что налоги не хотят повышать, то мы можем рассчитывать что угодно, но налоги не повысят".