Куда делись 260 млн евро, которые жители Эстонии сэкономили летом?

Банк Эстонии обнародовал во вторник туристическую статистику, из которой среди прочего выясняется, что жители Эстонии потратили в третьем квартале (то есть в июле, августе и сентябре) за рубежом на 260 млн евро меньше, чем это было за тот же период прошлого года. Издание Ärileht выяснило, куда делись эти деньги.
По данным Банка Эстонии, часть этих денег было потрачено на отдых в Эстонии, но всё-таки это была небольшая часть. Выяснилось, что неистраченные деньги прежде всего, начиная еще со второго квартала, резко увеличили сбережения людей.
"Фонд зарплаты в сложных условиях не сократился, но часть потребительских расходов, в том числе на путешествия, по-прежнему ограничена. Эти неистраченные деньги мы видим, в том числе, и в росте вкладов домохозяйств", — сообщили в банке.
Этот рост был в самом деле впечатляющим. За квартал сбережения увеличились на 143 млн евро, а за год — более чем на 900 млн евро. Это означает, что у домохозяйств "простаивает" 8, 89 млрд евро. Напомним, что доходы государственного бюджета в последние годы были в промежутке между 11 и 12 млрд евро.
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