Куда делись 260 млн евро, которые жители Эстонии сэкономили летом?

По данным Банка Эстонии, часть этих денег было потрачено на отдых в Эстонии, но всё-таки это была небольшая часть. Выяснилось, что неистраченные деньги прежде всего, начиная еще со второго квартала, резко увеличили сбережения людей.

"Фонд зарплаты в сложных условиях не сократился, но часть потребительских расходов, в том числе на путешествия, по-прежнему ограничена. Эти неистраченные деньги мы видим, в том числе, и в росте вкладов домохозяйств", — сообщили в банке.

Этот рост был в самом деле впечатляющим. За квартал сбережения увеличились на 143 млн евро, а за год — более чем на 900 млн евро. Это означает, что у домохозяйств "простаивает" 8, 89 млрд евро. Напомним, что доходы государственного бюджета в последние годы были в промежутке между 11 и 12 млрд евро.

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