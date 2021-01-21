Кто возмещает ущерб, если на человека или на машину упадет сосулька?

Стоит отметить, что ответственность за своевременную уборку снега, льда и сосулек несет собственник недвижимости. ”Людям, которые позволяют снегу просто собираться на крыше своего дома и сосулькам расти на карнизах, и надеются, что в случае возникновения проблем страховка возьмет на себя все убытки, стоит быть осторожными. В случае умышленной халатности ответственность за причиненный ущерб несет именно собственник, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. — Ограничение территории лентой в случае происшествия не освобождает собственника недвижимости от ответственности”.

Чтобы предотвратить связанные с сосульками несчастные случаи, собственник дома или жилищное товарищество зимой должны надлежащим образом заботиться о здании и о его окрестностях, особенно в случае перепадов температуры.

”В результате проседания, таяния и обледенения снег может причинить большой ущерб. За количеством скопившегося на крыше снега необходимо следить и своевременно удалять оттуда снег и лед. Разрушить конструкцию крыши способен всего 20-сантиметровый слой влажного снега. Также следует позаботиться о том, чтобы снег и лед не скапливались в желобах и водосточных трубах, поскольку это мешает стеканию воды и может вызвать появление опасных сосулек. Собственник недвижимости также должен обеспечить надлежащий уход за тротуарами, чтобы предотвратить образование наледи”, — сказала Лепвальтс.

Если сосулька упадет на автомобиль и автомобиль застрахован, страхование возместит автовладельцу ущерб и предъявит собственнику дома или квартирному товариществу требование в размере страхового возмещения.

”Если у квартирного товарищества или собственника дома есть страхование ответственности, расходы несет их страховщик. В противном случае возмещение ущерба должно быть оплачено из кошелька товарищества, т. е. в возмещение ущерба по факту вносит вклад каждый жилец. Поэтому разумнее и дешевле инвестировать в надлежащее обслуживание и страхование дома, чем потом оплачивать ущерб из собственного кармана”, — отметила Лепвальтс.