Кто возмещает ущерб, если на человека или на машину упадет сосулька?

В результате колебаний температуры выпавший за последние недели снег может привести к образованию на карнизах домов огромных сосулек, представляющих большую опасность для пешеходов и автомобилей. Кто же несет ответственность в случае происшествия?
Стоит отметить, что ответственность за своевременную уборку снега, льда и сосулек несет собственник недвижимости. ”Людям, которые позволяют снегу просто собираться на крыше своего дома и сосулькам расти на карнизах, и надеются, что в случае возникновения проблем страховка возьмет на себя все убытки, стоит быть осторожными. В случае умышленной халатности ответственность за причиненный ущерб несет именно собственник, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. — Ограничение территории лентой в случае происшествия не освобождает собственника недвижимости от ответственности”.
Чтобы предотвратить связанные с сосульками несчастные случаи, собственник дома или жилищное товарищество зимой должны надлежащим образом заботиться о здании и о его окрестностях, особенно в случае перепадов температуры.
”В результате проседания, таяния и обледенения снег может причинить большой ущерб. За количеством скопившегося на крыше снега необходимо следить и своевременно удалять оттуда снег и лед. Разрушить конструкцию крыши способен всего 20-сантиметровый слой влажного снега. Также следует позаботиться о том, чтобы снег и лед не скапливались в желобах и водосточных трубах, поскольку это мешает стеканию воды и может вызвать появление опасных сосулек. Собственник недвижимости также должен обеспечить надлежащий уход за тротуарами, чтобы предотвратить образование наледи”, — сказала Лепвальтс.
Если сосулька упадет на автомобиль и автомобиль застрахован, страхование возместит автовладельцу ущерб и предъявит собственнику дома или квартирному товариществу требование в размере страхового возмещения.
”Если у квартирного товарищества или собственника дома есть страхование ответственности, расходы несет их страховщик. В противном случае возмещение ущерба должно быть оплачено из кошелька товарищества, т. е. в возмещение ущерба по факту вносит вклад каждый жилец. Поэтому разумнее и дешевле инвестировать в надлежащее обслуживание и страхование дома, чем потом оплачивать ущерб из собственного кармана”, — отметила Лепвальтс.
Представитель страховой компании подчеркнул, что пешеходы также должны убеждаться в том, что зимой над их головами безопасно. А водителям, паркуя машины рядом с домом важно обращать внимание на то, может ли с крыши на автомобиль упасть лед. ”Статистика ERGO демонстрирует, что такие повреждения автомобилей могут достигать нескольких тысяч евро. А падение льда или замерзшего снега на человека может закончиться тяжело или даже трагически”, — добавила Лепвальтс.
Если произошел несчастный случай, его непременно следует зафиксировать и при необходимости вызвать полицию или скорую помощь. ”Если полиция случаем не займется, перед тем как покинуть место происшествия, необходимо заснять или сфотографировать повреждения и здание, с крыши которого на автомобиль упал лед или снег. Таким образом, страховая компания сможет компенсировать потерпевшему ущерб, а затем взыскать ущерб с собственника дома или с квартирного товарищества”, — пояснила Катерина Лепвальтс.
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