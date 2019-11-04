04.11.2019, 08:01

Кто отвечает за безопасность труда арендных рабочих? Поясняет специалист


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Кто отвечает за безопасность труда арендных рабочих? Поясняет специалист
Foto: Sven ArbetRenditöötaja. Foto on illustratiivne.

В Эстонию в качестве арендной рабочей силы приезжает все больше иностранцев. По словам консультанта Инспекции труда Пирет Кальюла, организацию исполнения связанных с арендными работниками требований по безопасности труда и охране здоровья осуществляет фирма-пользователь, то есть фирма, в которую работник реально поступают работать.

По сути эта фирма в вопросах трудовой среды выполняют роль работодателя.

”В обычных, то есть неарендных отношениях, работодатель обязан обеспечивать безопасную и здоровую рабочую среду и выбирать для выполнения работы безопасные и соответствующие требованиям рабочие инструменты. Также он обязан проводить анализ рисков. В случае использования арендованных работников это делает фирма, в которой работник реально выполняет работу. Хотя в случае арендной рабочей силы речь идет о трехсторонник трудовых отношениях и действительным работодателем является фирма-посредник, на самом деле она по сути не может ничего сделать для того, что в фирме-пользователе была, например, действующая вентиляция или безопасные средства работы.

Также фирма-посредник не может провести анализ рисков, поскольку у нее совершенно очевидно нет соответствующих знаний ”, — пишет эксперт на портале Tööelu

Также, по ее словам, необходимо уделять должное внимание инструктажу арендных работников, чтобы не владеющие государственным языком рабочие действительно понимали инструкции и правила работы. Несмотря на то, что прямой обязанности переводить соответствующую документацию на иностранный язык (язык, на котором общаются работники и работодатель) у работодателя по закону нет (есть более общее обязательство: обязательство по инструктажу), Кальюла говорит, что все же целесообразно это сделать. По ее словам, инструктаж тоже должна проводить именно та фирма, в которой работники реально работают. Это касается и обучения.

В случает несчастного случая на производстве обязательство по расследованию также ложится на плечи фирмы-пользователя, поскольку никто иной выяснить обстоятельства не может. Что касается проверки здоровья, то фирмы-посредник и пользователь могут договориться между собой, кто ее проводит.

В случае, если фирма-посредник работает за грацией, следует принимать во внимание расхождения в законах, которые заключается в том, что иностранная фирма и эстонская фирма-пользователь должны решить между собой, кто отвечает за исполнение требований по охране здоровья и безопасности труда. В случае отсутствия договоренности за исполнение закона отвечает заказчик, то есть лицо, у которого в Эстонии работает арендный рабочий.

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