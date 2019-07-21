Кто должен покрывать расходы на ремонтный фонд и кредит КТ: арендатор или хозяин квартиры? Отвечает юрист

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Марике Роозилехт, во избежание разногласий между арендатором и арендодателем следует подробно прописать в договоре аренды, какие именно дополнительные расходы, связанные с арендуемой вещью, обязуется нести арендатор. Обычно к этим расходам относятся вода, электричество, отопление, газ (в соответствии с показаниями счетчиков) и расходы на обслуживание.

”Необоснованно требовать от арендатора покрытия расходов на ремонтный фонд и целевые кредиты”, — отмечает Роозилехт.

По словам юриста, даже в случае, если арендатор по договоренности с арендодателем оплачивал эти расходы, арендатор имеет право потребовать уплаченное назад. Срок давности предъявления требования в этом случае составляет три года.

Также распространены случаи, когда владелец сдает квартиру без маклера, но просит за это плату за посредничество. Юрист отмечает, что это незаконно, так как плату за посредничество можно брать только в случае, если площадь была найдена при помощи агента по недвижимости. Однако, что касается залога, то владелец имеет право требовать сумму в размере арендной платы за три месяца.