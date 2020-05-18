Крупный кредитор T1 Mall of Tallinn отклонил план санации торгового центра

По оценке Lintgen, предложенный владельцем торгового центра план является несправедливым по отношению к кредиторам, арендаторам и другим партнерам T1 Mall of Tallinn, поскольку он предусматривает выплату почти всем кредиторам менее половины задолженности.

Lintgen также рекомендует всем остальным кредиторам последовать ее примеру и проголосовать против утверждения плана санации.

По утверждению Lintgen, финансировавшей строительство центра в 2018 году, проблемы предприятия связаны с его владельцем, который не смог обеспечить прогнозные финансовые показатели несмотря на то, что центр был открыт в период экономического роста. При этом инвестор считает, что в случае смены владельца у T1 Mall of Tallinn есть хорошие перспективы.