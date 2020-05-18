Крупный кредитор T1 Mall of Tallinn отклонил план санации торгового центра

Компания Lintgen Adjacent Investments, являющаяся крупным кредитором столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, намерена отклонить предложенный владельцами центра план его санации для решения возникших финансовых трудностей, пишет rus.err.ee.
По оценке Lintgen, предложенный владельцем торгового центра план является несправедливым по отношению к кредиторам, арендаторам и другим партнерам T1 Mall of Tallinn, поскольку он предусматривает выплату почти всем кредиторам менее половины задолженности.
Lintgen также рекомендует всем остальным кредиторам последовать ее примеру и проголосовать против утверждения плана санации.
По утверждению Lintgen, финансировавшей строительство центра в 2018 году, проблемы предприятия связаны с его владельцем, который не смог обеспечить прогнозные финансовые показатели несмотря на то, что центр был открыт в период экономического роста. При этом инвестор считает, что в случае смены владельца у T1 Mall of Tallinn есть хорошие перспективы.
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