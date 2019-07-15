15.07.2019, 21:10
Крупный эстонский бизнесмен заработал на криптовалюте миллионы, но не смог до них добраться
Мажоритарный акционер LHV Group Райн Лыхмус рассказал на инвестиционном фестивале, что в свое время инвестировал в криптовалюту эфириум (ethereum, ETH), но забыл пароль своего электронного кошелька, пишет Äripäev.
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