Крупный эстонский бизнесмен заработал на криптовалюте миллионы, но не смог до них добраться

”Сегодня, к счастью, стоимость пошла вниз, но когда-то эта сумма была в разы выше, чем стоимость LHV”, — сказал он.

Данный случай Лыхмус называет одним из своих самых неудачных в сфере инвестирования.

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