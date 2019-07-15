15.07.2019, 21:10

Крупный эстонский бизнесмен заработал на криптовалюте миллионы, но не смог до них добраться

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rus.delfi.ee
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Rain Lõhmus
Rain LõhmusFoto: Jaanus Lensment

Мажоритарный акционер LHV Group Райн Лыхмус рассказал на инвестиционном фестивале, что в свое время инвестировал в криптовалюту эфириум (ethereum, ETH), но забыл пароль своего электронного кошелька, пишет Äripäev.

”Сегодня, к счастью, стоимость пошла вниз, но когда-то эта сумма была в разы выше, чем стоимость LHV”, — сказал он.

Данный случай Лыхмус называет одним из своих самых неудачных в сфере инвестирования.

Подробнее читайте в Äripäev.

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