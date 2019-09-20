20.09.2019, 20:33

Крупный бизнесмен и почетный гражданин Нарвы рассказал, в чем главная проблема предпринимателей Ида-Вирумаа

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Кая Коовит, Eesti Päevaleht
Кая Коовит, Eesti Päevaleht
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Крупный бизнесмен и почетный гражданин Нарвы рассказал, в чем главная проблема предпринимателей Ида-Вирумаа
Александр БроккTiit Blaat

Когда крупный эстонский предприниматель с сфере пошива одежды Юри Крафт сделал коренному нарвитянину Александру Брокку предложение стать директором Нарвского завода хромовых кож, перспектива вырисовывалась неутешительная: предприятие двигалось к банкротству. Но всё вышло по-другому.

"26 лет назад я сел в это кресло. С тех пор почти вся Нарва обанкротилась, а мы стали одним из самых успешных предприятий", — с удовлетворением говорит бизнесмен и почетный гражданин Нарвы.

Сейчас завод действует под названием AS Nakro, кроме этого, на его территории работает MTÜ Tööstuspark Intec-Nakro.

На вопрос, как ему это удалось, Брокк отвечает: "Да и сам не знаю". Первые десять лет директор работал каждый день с 8 утра до 10 вечера. Следующие десять лет — шесть дней в неделю и только в последние шесть лет перешел на пятидневку. Но рабочий день по-прежнему такой же длинный, иначе никак. "Если ухожу с работы в пять, то жена спрашивает: что-то случилось?"

На территории завода площадью 17 гектаров действует 46 фирм — начиная от пищевого производства и пошива одежды, заканчивая электроникой и медицинским оборудованием. Различные сферы деятельности снижают риски, ведь при инвестициях не рекомендуется складывать все яйца в одну корзину.

Брокк горд тем, что вместе с супругой создал 1260 рабочих мест. Столько людей никогда на территории бывшего кожевенного завода не работало, в лучшие времена там было 700 рабочих мест.

На самом заводе Nakro по состоянию на конец второго квартала работало 56 человек. Брокк признает, что хотел бы платить более высокую зарплату, но это не зависит от директора: рынок диктует свои правила. "Конкурируем с Китаем, Индией, Пакистаном и Италией. Я не могу сам определять цену. Я не монополист, как Eesti Energia, Eesti Gaas или предприятия по водоснабжению", — говорит он.

Брок купил также работавшую до 2012 году мебельную фабрику "Нарова". Шесть лет на территории в прошлом крупнейшей эстонской мебельной фабрики идет перестройка, в будущем там будет различного рода производство, в том числе и мебельное. Уже сейчас там действует десяток компаний с общей численностью персонала в 150 человек, проводятся выставки. В будущем будет создано еще 400 рабочих мест, есть планы устраивать концерты.
Брокк — патриот Нарвы. "Я здесь родился и вырос. Мы должны развивать свой город, уважать свои памятники", — говорит он, и подкрепляет свои слова благотворительными делами.

Банки не хотят давать кредиты

Основной проблемой предпринимателей Ида-Вирумаа Брокк называет получение кредитов, так как без займов могут справиться только очень сильные и крупные предприятия.

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"Небольшим местным фирмам всегда нужны оборотные средства, но получить деньги у банков практически невозможно", — говорит Брокк. Банки не хотят давать деньги, потому что у компаний нет для этого гарантий. Ликвидность недвижимости в регионе очень маленькая.
Брокк говорит, что на месте правительства выработал бы программу поддержки предприятий. Его компания пользуется поддержкой Фонда развития предпринимательства (EAS), и он считает это для промышленных предприятий очень важным.

По словам бизнесмена, эстонская столица очень изменилась и стала как бы другим государством, в том время как Нарва осталась той же, какой была десятки лет назад. Получается порочный круг: если нет инфраструктуры, то не будет и молодежи, это означает нехватку работников и проблемы у предприятий. Строить необходимые молодежи объекты культуры, создавать и развивать жилую среду надо, по мнению Брокка, за государственные деньги, частный бизнес это не сделает. Руководство страны же обычно ограничивается хорошими словами, но в действительности ничего не меняется.

Проблема рабочей силы — общая для Ида-Вирумаа. Хотя в регионе безработица большая, она, по словам Брокка, касается низкоквалифицированных работников. Крупные сокращения оставляют без работы людей, которые привыкли работать на одном и том же месте, и которым трудно переучиваться.

На заводе Брокка проблемы нехватки работников нет, потому что нет практически нет текучести кадров. "Мы как одна семья. Я и не хочу никого брать. Если кто-то уходит, например, на пенсию, то справляемся меньшим числом людей", — говорит директор, который предпочитает вместо найма новых работников произвести обновление оборудования. Брокк покупает конкурирующее литовское предприятие, но не для того, чтобы продолжить там производство, а только для того, чтобы перевезти оборудование в Нарву. Поэтому сейчас ищут трех-четырех новых работников. "Но три-четыре — это не 500 или 800".

В политику больше не пойдет

В течение одного избирательного цикла Александр Брокк участвовал в работе Нарвского горсобрания. Баллотироваться решил за семь дней до закрытия списков. Кампании не проводил, получил почти 900 голосов вошел в первую пятерку. Сам считает такой результат удивительным. "Обычно же бизнесменов не любят, считают их жуликами", — говорит директор, которого тогда даже избрали председателем ревизионной комиссии.

В итоге в политику он больше идти не хочет. "Политика губит людей. Убедился в этом сам", — утверждает Брокк. Если в бизнесе всё просто и понятно: ты предприниматель, отвечаешь за свои слова и должен выполнять обещания, то в политике понятие честности относительное. Когда политически выгодно — ты обещаешь чего-то, а назавтра, когда ситуация изменилась, можно сказать, что ты ошибся. "В политике должны быть политики, а в бизнесе — бизнесмены. В политике нужны другие принципы и умения. Я останусь при своих нормах и ценностях".

Любит заниматься делом

Брокк признается, что ему очень нравится заниматься делом. По приходу домой он переодевается и принимается за какое-то занятие: поработать в саду, чего-то подремонтировать. Телевизор почти не смотрит, считая это разбазариванием времени. "Работа мне доставляет удовольствие. Затем могу спокойно лечь спать".

На вопрос, как относится жена к тому, что он постоянно в работе, Брокк отвечает: "Кому-то везет с мужем, кому-то — нет. Ей не повезло. И она уже привыкла". В таком образе жизни есть и положительная сторона: в доме все лампы горят и все замки работают. "Если что-то сломается, то я починю".

Tiit Blaat
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