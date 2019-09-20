Крупный бизнесмен и почетный гражданин Нарвы рассказал, в чем главная проблема предпринимателей Ида-Вирумаа

На самом заводе Nakro по состоянию на конец второго квартала работало 56 человек. Брокк признает, что хотел бы платить более высокую зарплату, но это не зависит от директора: рынок диктует свои правила. "Конкурируем с Китаем, Индией, Пакистаном и Италией. Я не могу сам определять цену. Я не монополист, как Eesti Energia, Eesti Gaas или предприятия по водоснабжению", — говорит он.

Брок купил также работавшую до 2012 году мебельную фабрику "Нарова". Шесть лет на территории в прошлом крупнейшей эстонской мебельной фабрики идет перестройка, в будущем там будет различного рода производство, в том числе и мебельное. Уже сейчас там действует десяток компаний с общей численностью персонала в 150 человек, проводятся выставки. В будущем будет создано еще 400 рабочих мест, есть планы устраивать концерты.

Брокк — патриот Нарвы. "Я здесь родился и вырос. Мы должны развивать свой город, уважать свои памятники", — говорит он, и подкрепляет свои слова благотворительными делами.

Банки не хотят давать кредиты

Основной проблемой предпринимателей Ида-Вирумаа Брокк называет получение кредитов, так как без займов могут справиться только очень сильные и крупные предприятия.

"Небольшим местным фирмам всегда нужны оборотные средства, но получить деньги у банков практически невозможно", — говорит Брокк. Банки не хотят давать деньги, потому что у компаний нет для этого гарантий. Ликвидность недвижимости в регионе очень маленькая.

Брокк говорит, что на месте правительства выработал бы программу поддержки предприятий. Его компания пользуется поддержкой Фонда развития предпринимательства (EAS), и он считает это для промышленных предприятий очень важным.

По словам бизнесмена, эстонская столица очень изменилась и стала как бы другим государством, в том время как Нарва осталась той же, какой была десятки лет назад. Получается порочный круг: если нет инфраструктуры, то не будет и молодежи, это означает нехватку работников и проблемы у предприятий. Строить необходимые молодежи объекты культуры, создавать и развивать жилую среду надо, по мнению Брокка, за государственные деньги, частный бизнес это не сделает. Руководство страны же обычно ограничивается хорошими словами, но в действительности ничего не меняется.

Проблема рабочей силы — общая для Ида-Вирумаа. Хотя в регионе безработица большая, она, по словам Брокка, касается низкоквалифицированных работников. Крупные сокращения оставляют без работы людей, которые привыкли работать на одном и том же месте, и которым трудно переучиваться.

На заводе Брокка проблемы нехватки работников нет, потому что нет практически нет текучести кадров. "Мы как одна семья. Я и не хочу никого брать. Если кто-то уходит, например, на пенсию, то справляемся меньшим числом людей", — говорит директор, который предпочитает вместо найма новых работников произвести обновление оборудования. Брокк покупает конкурирующее литовское предприятие, но не для того, чтобы продолжить там производство, а только для того, чтобы перевезти оборудование в Нарву. Поэтому сейчас ищут трех-четырех новых работников. "Но три-четыре — это не 500 или 800".

В политику больше не пойдет

В течение одного избирательного цикла Александр Брокк участвовал в работе Нарвского горсобрания. Баллотироваться решил за семь дней до закрытия списков. Кампании не проводил, получил почти 900 голосов вошел в первую пятерку. Сам считает такой результат удивительным. "Обычно же бизнесменов не любят, считают их жуликами", — говорит директор, которого тогда даже избрали председателем ревизионной комиссии.