Крупный банк продолжит поддерживать две волейбольные команды

Главный тренер команды Bigbank Tartu Андрей Ояметс осенью отправится в спортивную гимназию Audentes и начнет руководить командой молодых волейболисток. По словам представителей клуба, новый главный тренер может выйти из рядов самой команды.

”Мы поддерживаем деятельность тартуских волейболистов уже почти 9 лет, и они всегда оправдывали наши ожидания”, — сказала руководитель Bigbank в Эстонии Йонна Печтер. ”Тартуские команды всегда показывали хорошие результаты, и мы решили не оставлять их в беде в трудные времена”.

Менеджер команды Хендрик Риканд, а также представитель команды Bigbank Tartu и председатель правления MTÜ SK Duo Алари Йыэсаар считают, что лучшим кандидатом на пост главного тренера является помощник тренера Алар Рикберг. ”Команда нас поддерживает и доверяет в вопросе назначения нового главного тренера, и это очень важно в спорте”, — сказал Алари Йыэсаар. ”Мы потеряли некоторых мелких спонсоров, но продолжение спонсорства Bigbank дает нам чувство безопасности и надежду на то, что мы непременно переживем трудные времена вместе”.

По словам Хендрика Риканда, следующий сезон будет сложным, потому что никто пока не может точно сказать, что принесет будущее. ”Мы точно больше не сможем работать в таком же масштабе, но я верю, что мы найдем достойного главного тренера команды и продолжим напряженную борьбу — все зависит от того, как и в какой форме продолжатся игры лиг в эстонском волейболе”, — добавил Риканд.