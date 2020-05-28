Крупные сети заправок подняли цены на бензин

Три недели державшийся на уровне 1,149 евро бензин "95" подорожал на заправках крупных сетей на три цента за литр. Дизельное топливо осталось на прежнем уровне 0,99 евро.

Как уже сообщалось, цены на нефть в последние недели упрямо шли вверх.

Цена на сырую нефть Brent месяц назад была около 20 долларов за баррель, ко вчерашнему дню она поднялась уже до 36 долларов. Цена на бензин на мировом рынке поднялась на 10 центов за литр, вместе с налогом с оборота на 12 центов за литр. Цена на дизель на мировом рынке за месяц поднялась на 6-7 центов.

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