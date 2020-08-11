Крупные фирмы: строительный сектор ждет сильный спад

Оборот Merko Ehitus составил 73,9 млн евро (что на 5% меньше, чем в тот же период прошлого года), оборот Nordecon — 81,9 млн евро. Прибыль последней увеличилась более чем в два раза и составила 2,1 млн евро. Удельная доля совокупной прибыли материнского предприятия Merko выросла на 272% и составила 6,2 млн евро.

Глядя на эти цифры, возникает резонный вопрос: а где же кризис?

”Результаты были ожидаемы. Кризис еще впереди, — прокомментировал председатель правления Nordecon Герд Мюллер. — В строительстве этот год еще будет хорошим благодаря старым заказам. Кризис наступит в следующем году, а в 2022 году начнутся улучшения”.

Представитель Nordecon отметил, что на примере обвала 2008-2010 гг можно сказать, что кризис достигает строительного сектора с большим опозданием.

”Сейчас мы занимается строительством в основном тех вещей, которые были заказаны до COVID-19, поэтому влияние еще не дошло до нас. […] Уверен, что в строительство наступит сильный спад, мы просто пока не дошли до этого”, — сказал Мюллер.

”Несмотря на положительные результаты второго квартала, мы видим, что влияние пандемии потихоньку начинает сказываться и на секторе строительства и недвижимости, в связи с чем перспективы второго полугодия и 2021 года движутся, скорее, в негативном направлении”, — отметил в свою очередь председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк в сообщении для биржи.

Graafika: Teri Kuusmaa