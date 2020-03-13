Крупные эстонские банки заверяют, что готовы давать клиентам отсрочку по кредитам(4)
Действующие в Эстонии крупные коммерческие банки готовы предоставить испытывающим финансовые трудности заемщикам отсрочку по возврату кредитов.
Действующие в Эстонии крупные коммерческие банки готовы предоставить испытывающим финансовые трудности заемщикам отсрочку по возврату кредитов.
Банк LHV готов предоставлять отсрочку на срок до шести месяцев, а остальные банки пока не называют максимальную продолжительность периода, на который они могут отсрочить платежи по возврату кредитов, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В Swedbank подтвердили, что банк всегда предоставлял отсрочку клиентам при наличии уважительных причин. Решение принимается отдельно по каждому конкретному случаю как в отношении предприятий, так и физических лиц. Однако в настоящий момент потребности в предоставлении таких отсрочек пока не возникало.
Аналогичную позицию занимает и SEB, в котором также отметили, что многие частные клиенты банка защищены договором о страховании платежей по возврату кредита.
В Coop Pank добавили, что помимо отсрочки платежей по кредиту существует и возможность реструктурировать задолженность, в Luminor также сообщили о возможности самых разных вариантов со стороны банка.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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