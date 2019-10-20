Крупнейшую сделку в истории снова отложат

По данным газеты, отсрочка связана с сентябрьскими атаками дронов на объекты инфраструктуры компании. Отмечается, что Saudi Aramco хочет подождать, пока не станет ясно, как атака отразилась на ее квартальных доходах.

Ранее предполагалось, что об IPO будет объявлено 20 октября, 27 октября будет опубликован проспект размещения, а 3 ноября начнется роуд-шоу. Теперь долгожданное IPO может состояться лишь в декабре текущего года или даже в январе.

На продажу будет выставлено два процента акций Saudi Aramco. Правительство Саудовской Аравии, которое на сегодняшний день является единственным акционером компании, рассчитывает выручить от сделки 40 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в истории, а всю Saudi Aramco оценит в два триллиона долларов.

Впервые о намерении провести IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии сообщили в 2017 году. Тогда речь шла о планах продать пятипроцентный пакет акций. При этом рассматривались разные варианты: как продажа уже существующих бумаг, принадлежащих государству, так и выпуск новых. Сейчас, по данным агентства, речь идет об эмиссии дополнительных акций.