Крупнейший в Европе продавец обуви расширит свою сеть в Эстонии

"Компания довольна результатами, показанными с выходом на рынок Эстонии, - сказала коммерческий директор Deichmann Avalyne Аквиле Петрулиониене. - Мы видим на эстонском рынке большой потенциал для расширения. В ближайших планах - открытие магазина в Пярну.

В конце минувшего года на специализированном портале появилось объявление: для магазина Deichmann в Пярнуском доме торговли искали директора.

Напомним, что в декабре 2019 года в Postimaja keskus был открыт третий таллиннский магазин сети. А первым появился магазин в Nautica keskus, затем - в Kristiine keskus.