Крупнейший производитель йогуртов в мире сократит до 2000 сотрудников
Производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о планах сократить расходы на 1 млрд евро к 2023 году и сократить штат.
Производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о планах сократить расходы на 1 млрд евро к 2023 году и сократить штат.
Сэкономленные средства будут частично реинвестированы для обеспечения роста.
Компания решила сократить от 1500 до 2000 рабочих мест в глобальных и местных офисах. Компания оценивает разовые расходы на организационные инициативы в 2021-2023 годах в 1,4 млрд евро.
Danone рассчитывает достичь доковидного уровня операционный рентабельности в более 15% к 2022 году. Согласно прогнозу компании, она вернется к прибыльному росту во втором полугодии следующего года.
Danone также подтвердила среднесрочную цель увеличения сопоставимой выручки на 3-5% и прогноз операционной рентабельность на уровне 14% по итогам 2020 года.
План адаптации компании в период после пандемии будет основываться на локализации бизнеса.
"Необходимо дать полную автономию нашим местным командам", — сказал Le Figaro глава Danone Эммануэль Фабер, отметив, что теперь в каждой стране будет один филиал компании, а "не по одному для каждого из трех подразделений".
В рамках нового плана Danone планирует в 2021 году перенести свою глобальную штаб-квартиру из Парижа в Рюэй-Мальмезон, где находится представительство компании.
Акции Danone в понедельник дешевеют на 0,3%.
Danone занимается производством молочных продуктов, специализированного питания, питьевой воды, которые продаются более чем в 120 странах. Штат компании превышает 100 000 человек, работающих в 55 странах. В портфель Danone помимо одноименного бренда входят торговые марки Activia, Actimel, Nutrilon, вода Evian, "Даниссимо", "Биобаланс", "Растишка", "Смешарики", "Тёма", "Малютка".
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
«Выглядит дурой на всю страну»: жена Дзюбы подает на развод?