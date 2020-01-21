Крупнейший продавец автомобилей в Эстонии получил нового руководителя

”Большая честь работать с таким сильным и культовым брендом, как Mercedes-Benz. Я хочу, чтобы нынешние клиенты Silberauto были довольны нашими услугами, и чтобы первоклассный опыт привлекал к Mercedes-Benz все больше новых клиентов”, — отметил Андрес Агураюя.

”Цель — еще заметнее улучшить деятельность в трех категориях: легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики, а также укрепить международное сотрудничество”, — добавил Агураюя.

Агураюя обладает обширным опытом руководства предприятиями, а также опытом в сфере продаж и маркетинга. Раньше он работал исполнительным директором Inchcape Motors Estonia и руководителем коммерческой сферы Lexus в Toyota Baltics.

Компания Veho приобрела Silberauto в сентябре прошлого года. В ноябре департаменты конкуренции Эстонии и Литвы, а также автопроизводитель Daimler дали согласие на закрытие сделки. В это же время компания Veho сообщила, что продает свое дочернее предприятие, занимающееся в странах Балтии продажей и обслуживанием автомобилей Citroën, а в Эстонии — Honda.

В Эстонии и Литве предприятие Silberauto занимается импортом, продажей и обслуживанием автомобилей Mercedes-Benz. В 2018 году оборот Silberauto достиг 387 миллионов евро. В компании работают более 550 человек.