Крупнейший кабельный оператор Латвии отключил российские телеканалы

"Из-за неуверенности в правах на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций, Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс", — сообщается на официальном сайте компании Tet. Кабельный оператор обещает заменить их на другие "похожие" каналы.

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