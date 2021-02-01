01.02.2021, 17:10
Крупнейший кабельный оператор Латвии отключил российские телеканалы
Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet отключил ряд российских телеканалов в числе которых ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ, передает латвийский журналист Вадим Радионов.
Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet отключил ряд российских телеканалов в числе которых ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ, передает латвийский журналист Вадим Радионов.
"Из-за неуверенности в правах на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций, Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс", — сообщается на официальном сайте компании Tet. Кабельный оператор обещает заменить их на другие "похожие" каналы.
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