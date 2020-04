Крупнейшие строительные фирмы обратились к государству: сохраните работу строительного сектора и увеличьте объем госзаказов!

В обращении союз просит сохранить работу строительного сектора, увеличить объем инвестиций и вспомогательных мер со стороны государства, чтобы фирмы могли продолжать деятельность, а государство и впредь получало доходы от налогов.

Строительные фирмы гарантируют, что на стройплощадках будут следовать требованиям по препятствию распространения COVID-19 и приложат максимум усилий, чтобы продолжать работу можно было безопасно.

Они также предлагают помочь государству в необходимых для устранения пандемии действиях, который требуют умений и знаний строительного сектора, а также готовы принять участие в разработке вспомогательных мер для сектора.

Под обращением подписались:

Kaupo Kolsar / Astlanda OÜ

Raivo Rand / AS Rand&Tuulberg Grupp

Tiit Kuuli / Oma Ehitaja AS

Gerd Müller / Nordecon AS

Sven Pertens / TREV-2 Grupp AS

Kristjan Mitt / Mitt & Perlebach OÜ

Villu Põldmäe / CLIK AS

Jaanus Mesak / Messiehitus OÜ

Kaido Somelar / Ehitustrust AS

Margus Keerutaja / Sovek AS

Ilmar Link / TPJ Inseneribüroo OÜ

Keit Paal

Ivo Volkov / Merko Ehitus Eesti AS

Arsi Kook / AS Restor

Andres Salusaar / Embach Ehitus OÜ

