Крупнейшие строительные фирмы обратились к государству: сохраните работу строительного сектора и увеличьте объем госзаказов!

В обращении союз просит сохранить работу строительного сектора, увеличить объем инвестиций и вспомогательных мер со стороны государства, чтобы фирмы могли продолжать деятельность, а государство и впредь получало доходы от налогов.
Строительные фирмы гарантируют, что на стройплощадках будут следовать требованиям по препятствию распространения COVID-19 и приложат максимум усилий, чтобы продолжать работу можно было безопасно.
Они также предлагают помочь государству в необходимых для устранения пандемии действиях, который требуют умений и знаний строительного сектора, а также готовы принять участие в разработке вспомогательных мер для сектора.
Под обращением подписались:
Kaupo Kolsar / Astlanda OÜ
Raivo Rand / AS Rand&Tuulberg Grupp
Tiit Kuuli / Oma Ehitaja AS
Gerd Müller / Nordecon AS
Sven Pertens / TREV-2 Grupp AS
Kristjan Mitt / Mitt & Perlebach OÜ
Villu Põldmäe / CLIK AS
Jaanus Mesak / Messiehitus OÜ
Kaido Somelar / Ehitustrust AS
Margus Keerutaja / Sovek AS
Ilmar Link / TPJ Inseneribüroo OÜ
Keit Paal
Ivo Volkov / Merko Ehitus Eesti AS
Arsi Kook / AS Restor
Andres Salusaar / Embach Ehitus OÜ
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Важные телефонные номера:
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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